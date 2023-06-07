「美國在台協會」（AIT）主席羅森柏格不到2個月，再度到訪台灣上午拜會立法院長游錫堃，與會者包含國民黨總召曾銘宗、民進黨外交及國防委員會召委立委蔡適應、時代力量黨團總召邱顯智及台灣民眾黨立委吳欣盈，展開一小時半的閉門會議。蔡適應表示，羅森柏格有意拜會總統參選人，台灣與美國是長期合作盟邦、盟友，未來台灣不論是誰執政，也會支持台灣政府。

代表民進黨團與會的立委蔡適應表示，這是羅森柏格第一次到立法院拜會，羅森柏格在會中提及，非常感謝過去這段期間，游錫堃到美國訪問、蔡英文總統出訪過境美國；羅森柏格也說，此行是希望多聽聽台灣的多元聲音。

至於政策議題，蔡適應說，由於會面不公開，因此不便轉述，但羅森柏格在會中表示，台灣跟美國是長期的合作盟邦、盟友，美國政府也表達，未來台灣不論誰執政，會繼續支持台灣政府。

蔡適應說，台灣2024年總統選舉過程中，各黨參選人會提到不同政見與看法，羅森柏格在會中表示，她會逐一去拜會參選人。