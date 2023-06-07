靠著5月打擊大爆發，「法官」賈吉（Aaron Judge）一舉超越眾多炮手，暫時登上美聯全壘打王位置，不過他將暫時告別賽場，洋基今（7日）宣布，賈吉因為右腳大拇指受傷，本季第2次進入10天傷兵名單。

根據大聯盟官方消息，5日對戰道奇的比賽，賈吉防守右外野時為了接殺馬丁尼茲（J.D. Martinez）的高飛球，不慎撞開了牛棚大門而出現傷勢，賈吉雖沒有立即退場，不過隔天並未安排在先發打線，缺席比賽至今，在經過詳細檢查後，確定傷勢不足以立即恢復。

本季賈吉轟出美聯最多的19發全壘打，與並列第二的大谷翔平和阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）有3支差距，有望衛冕年度MVP以及聯盟全壘打王。洋基目前戰績36勝26負暫排美聯東區第3，賈吉缺席這段時間，球隊僅獲6勝7負、勝率不滿5成，賈吉再次缺陣對迫切追擊龍頭的洋基來說，又跌了一大跤。

洋基今天在主場迎戰白襪，先發投手施密特（Clarke Schmidt）力繳6局失3分優質好投，不過打線整場便秘，只有唐納森（Josh Donaldson）陽春彈、奇納法勒法（Isiah Kiner-Falefa）二壘安打敲回分數，最終以2比3惜敗白襪，「抗癌鬥士」韓崔克斯（Liam Hendriks）收下回歸後的勝場救援成功。