新加坡國防部長黃永宏近日以「F1車手蒙眼賽車」形容當前中美互動現況。北京學者時殷弘表示，中美之間橫亙太多問題，兩國關係難有經久且顯著的緩解。

據新加坡聯合早報，黃永宏日前在香格里拉對話（IISS Shangri-La Dialogue）呼籲，中美應增加接觸並維持溝通管道，「國與國之間必須有正式和非正式的溝通管道，才能在意外發生時，用以降溫和防止衝突。沒有溝通管道，如同F1車手蒙着眼睛在同一個賽道賽車」。

對此，中國人民大學國際關係學者時殷弘今天受訪時表示，黃永宏的呼籲與美國去年以來的訴求一致，但是中美之間有太多難解的問題，目前來說，「兩國現狀要經久且顯著的緩解很難很難」。

這位美國問題專家透過電話告訴中央社，近年來美國對中態度惡劣，因此「中國現在也很反美」，美國政府要求恢復軍事對話交流是擔心爆發軍事衝突，中國雖然也高度重視注防範衝突，「但是中國不能完全接這個招」。

他說，中美之間最突出的是台灣問題，「中國若是配合了美國，美方就會更大膽地支持台灣，台灣也就會更大膽地走台獨的道路。」

美國國務院亞太事務助卿康達（Daniel Kritenbrink）近日訪問北京，會晤了中國外交部副部長馬朝旭等官員，外界視此為中美重啟對話的表現，有外電報導，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）未來數週可能展開先前延後的中國行。

時殷弘認為，包括台灣議題等中美之間核心和關鍵性問題若持續惡化，不要說布林肯，即使是美國總統拜登（Joe Biden）來了中國也沒用，無助「經久且顯著」緩解兩國關係。

對於國際社會對中美關係的關切，陸媒澎湃新聞昨天在報導中引述前中國軍事科學院副院長何雷表示，中國軍事外交的大門是開放的，美方應落實兩國元首達成的重要共識，堅持一個中國原則和中美三個聯合公報，有誠意並且糾正自身錯誤，中美兩軍高層領導會見會談才會實現。