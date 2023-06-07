「美國在台協會」（AIT）主席羅森柏格不到2個月，再度到訪台灣上午拜會立法院長游錫堃，據了解，國民黨立法院黨團總召曾銘宗、民進黨立委蔡適應及民眾黨立委吳欣盈等人都在場，而此行將會會見各陣營的總統參選人。

對此，民進黨立院黨團表示，民進黨由國防外交委員會召委蔡適應代表出席，希望藉此跟美國表達這幾年對於疫苗的支援、對於加入國際組織的聲援以及國防安全站在台灣這邊，會表達感謝。

民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬表示，羅森柏今早拜會立法院長游錫堃，游院長也邀請所有黨團參加，由蔡適應代表出席，希望藉此跟表達黨團的感謝，美國在疫情期間疫苗的支援，對於我們加入國際組織聲援，以及台灣國防安全區域穩定議題上站在台灣這邊，會跟美國AIT表達感謝，美國和台灣站在民主同盟這端，過去幾年給台灣的協助。

民進黨立委劉世芳表示，民進黨團非常歡迎AIT主席羅森柏格女士拜訪立法院，會表達立法院因為要強化國會外交，上會期成立國際事務處，未來各國家國會議員來訪，更有機制和管道，表達台灣人民聲音，在與主席會談過程中要表達感謝，上個月在WHA，美國國務卿也在各場合跟很多國家代表一起支持台灣，希望可以參與WHA。

劉世芳指出，也感謝美國總統拜登願意動用緊急預算撥款5億美元，充實國防自衛體系，對於台海和平穩定是強心針，以及即將登場的APEC，總統是否能參加，第一線代表蕭美琴正在努力斡旋中，這也是全民所期盼，希望羅森伯格主席能把這個聲音帶回到美國。

劉世芳說，還有台灣加入CPTPP區域經濟架構，非常有高度興趣，也展現實力，希望AIT相關理事主席，可以協助台灣，未來如果能加入，對於台灣經濟發展更有幫忙，對台灣有更上一層樓，歡迎主席訪問國會。