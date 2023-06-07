好市多賣場採會員制，必須辦卡繳年費1350元才能消費，一名網友辦卡5年，因為少去提前7個月跟客服說不續約，結果某次在賣場結帳折抵多利金時，店員拿出一張紙給他，他傻傻就簽了，最近帳單來才知道被扣年費，氣得傻眼。

原PO在臉書《COSTCO 好市多 商品消費心得分享區》發文，表示近日查看帳單發現被扣一筆好市多會員年費1327元，但他早在去年10月22日告訴客服不續約，但客服解釋，去年10月28日原PO在賣場結帳時，有簽一份「好市多年費繳款授權書」，所以扣年費。

原PO想了一陣子，終於想起自己怎麼會簽授權書，原來是店員結帳時問他要不要折抵多利金，並要他簽名，原PO怕耽誤後面人結帳，不疑有他就簽了，結果前幾天5月帳單下來，才知道自己一時粗心上當。至於能不能退費，客服說續約的一年內可以退卡，但一輩子只能退2次，之後終生不能辦會員，因此猶豫要不要退。

對此，網友紛紛留言：「折多利金要簽名，當下不覺得奇怪嗎」、「很少去就退吧！還有一次機會」、「還好簽的只是信用卡年費授權」，PO還釣出許多曾經上當的苦主，「我也是這樣被櫃檯人員騙了簽授權書，一模一樣的說法，擺明是集體被訓練出來的」、「我遇過一樣的事，差別在要簽名的時候，我認真看了一下是授權書，反問為什麼是授權書？他沒回我就不簽了」。