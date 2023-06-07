金大電子工程系在激烈競爭中勇奪2金、2銅等5個獎項，表現優異。(圖／金門大學提供)

金大重視以實作為中心的核心教學，鼓勵學生學中做，做中學。(圖／金門大學提供)

金大積極培育學生考取AI相關證照，鼓勵學生參與研討會並發表專業論文。(圖／金門大學提供)

由教育部所主辦的「2023年國際智慧機器人運動大賽」，日前於高雄科技大學第一校區體育館盛大舉行，今年總共有來自全國的109支隊伍參賽，國立金門大學電子工程系在教授兼研究發展處研發長翁克偉與主任李金譚帶領下，於超過500位師生的激烈競爭中勇奪2金、2銅等5個獎項，是所有參賽隊伍中表現最為優異的學校，消息傳來全校歡騰。

此次競賽吸引來全國各大專校院、高中職、國中小學生參賽。競技內容包含「HuroCup(全能人形機器人)」、「Robo-One (格鬥賽)」、「Robo Show(機器人表演賽)」「機器人格鬥賽(Robot Boxing League)」、「人形機器人足球賽(Robot Soccer League)」、「AutoRace AI自駕車」、「遠端視訊機械手臂操作賽(Tele-Operation Robot Arm) 」、FIRA Air等8項競賽項目。

金大表示，該校鼓勵學生參加專題實作競賽，透過學生動手做的學習精神與克服困難的毅力，在專題老師辛勤指導下，發揮冒險患難精神，學習適應、堅忍、創新、勇氣的性格，展現系科特色。

電子工程系主任李金譚指出，該系在教學研究方面除原規劃通訊與系統應用及固態與積體電路應用領域之外，並新增綠能與AI相關課程。在特色實驗室與研究中心方面，近期也新增資安與影像處理實驗室、智能機器人研究中心與智慧無人機產業研究中心。

李金譚進一步表示，該學系除強化理論教學外，更重視以實作為中心的核心教學，鼓勵學生學中做，做中學，實驗課程證照化，專題課程競賽化，以強化學生實務技能，落實就業市場所迫切需要之科技人才。目前也積極培育學生考取AI相關證照，鼓勵學生參與研討會並發表專業論文。這次能獲得佳績，除了同學的努力外，也發揮團隊合作的默契與互相激勵的精神。雖然過程非常辛苦，但一切都值得。

金大參加2023年國際智慧機器人運動大賽表現亮眼，獲得獎項包括機器人足球賽：王莉允、徐兆永，榮獲第一名；楊孟潔、翁瀅筑、許仲威、胡佳慧，榮獲第三名；曹耀甡、陳冠廷 陳振順 柯向謙，榮獲佳作。在AutoRace自駕車方面，傅經皓、張博順、莊向榮、柯玟伶，榮獲避障停車挑戰第一名；傅經皓、張博順、莊向榮、柯玟伶，榮獲全能挑戰賽第三名。