報名參加公部門暑期工讀機會的大專生大多是女同學，工作表現很不錯。（雲林縣府勞青處提供）

雲林縣府勞青處每年公開抽籤公部門暑期工讀機會，並請政風單位監督，公信力受肯定，今年有近500名大專生報名爭取120個工讀機會，日前網路直播今年抽籤過程，2名年輕公務員在背心貼著「優質帥哥、快來帶走」、「我的未來，就等妳來」字條替自己打廣告，也降低抽籤緊張氣氛。

雲林縣府自2017年起提供公部門暑期工讀機會，服務單位除縣府各局處，還有20鄉鎮市公所、戶政事務所及辦公室、地政事務所、衛生所，以勞工最低薪資計算，今年是2萬6400元，為期2個月，機會僧多粥少，中籤率最低曾僅10％。

勞青處表示，去年提供100個工讀機會，湧入1000多人報名，排除重複報名、高中生身分者，也還有800人參與抽籤。

自從開辦暑期大專生公部門工讀計畫，勞青處前幾年都會接到各種原因的請託電話，該處堅持公開抽籤，請託電話從早期的10幾通到今年1通也沒有；據了解，一名處長的小孩連續報名2年還抽不中。

勞青處長張世忠表示，讓大專生到公務門打工一來提供職場體驗機會，再者也讓孩子學習張羅下學期的學費、生活費，限就學期間申請一次。

從這幾年經驗得知，報名抽籤公部門工讀機會者大多是自願報名，有些是順從父母的要求，若上工後出現工作態度不佳、無意願狀況，該處會跟父母聯繫，請父母與孩子懇談，做不滿2個月半途離職的很少，至今不超過5人。