菲美日三國海巡隊昨天在南海演練人質遭恐怖分子挾持場景及搜救行動。菲方表示，菲美日海巡聯合演習旨在強化聯合行動力，未來遭遇「任何情況」三方都能互助並迅速部署。

菲律賓海巡隊、美國海岸防衛隊及日本海上保安廳為期一週的「並肩」（KAAGAPAY）三邊海事演習重頭戲6日在馬尼拉灣口附近展開，開放媒體登上菲國海巡隊巡邏艇卡布拉號（Cabra）採訪。

菲律賓海巡隊副發言人伊巴內茲（Jherich John Ybañez）告訴中央社，演習場景是一艘疑似載有大規模殺傷性武器的船隻進入菲律賓領海，菲國海巡隊發現船上有4名國際恐怖組織成員，並有5名人質遭挾持。

他表示：「由於日本和美國海岸防衛隊船隻就在附近，他們前來協助我們。美國海岸防衛隊成功救出2人，菲律賓海巡隊也在日方協助下，成功救出3人。」

伊巴內茲受訪表示，本次「並肩」演習目的是強化三國海巡隊聯合行動力，未來遭遇類似情況時能迅速部署。菲美日三方共動員約500人參與這次演習。

由於菲律賓、中國、台灣和多個東南亞國家存在南海主權爭議，媒體提問，菲美日海巡隊為何選在南海演習。伊巴內茲說，三國海巡隊討論後認為，這裡是後勤支援最近且最容易的點，因此首次演習選在此處。

他表示，這次演習是為了強化訓練和聯合行動力，「我們不會回應任何邊境（爭議）問題」。

馬尼拉和北京5月接連在南海爭議海域設置浮標以宣示主權，緊張情勢再升高。針對中央社記者詢問，海巡演習頻率和強度是否增加，伊巴內茲說，菲國海巡演習頻率和強度確實正在增加，「希望這次演習的成功將使我們未來幾年內，能從不同的夥伴國家得到更多培訓機會」。

伊巴內茲表示，菲國海巡隊確實從美國和日本獲得物資和培訓，「他們（美日兩國）期待看到我們能有多少進步，我們可以得到他們所做的任何訓練。他們真的希望未來我們可以跟他們合作，因為同為海巡隊夥伴，他們希望確保未來任何情況下，我們都能互相幫助」。

菲美日海巡隊於1日到7日進行「並肩」三邊海事演習，演習主要區域為巴丹省（Bataan）馬里威勒斯鎮（Mariveles）附近海域。