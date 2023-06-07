雲林縣長張麗善（右）解說台西鄉中山老街再造理念，盼持續帶動地方發展。（張朝欣攝）

雲林縣台西鄉位於國境之西，早年漁港貿易興盛，市區中山路被譽為「台西第一街」，繁華一時，人口數最多達5萬餘，但隨著時空變遷，如今僅剩2萬1900餘人，中山路也成為凋零老街，雲林縣政府為活化中山老街，向中央爭取再造計畫經費，去年初完工後成為打卡景點，7日舉辦成果導覽，深入解說計畫理念，盼持續帶動地方發展，翻轉風頭水尾的沿海偏鄉。

雲林縣政府城鄉發展處2021年爭取內政部營建署「城鎮風貌及創生環境營造」計畫，執行「雲林縣台西鄉中山路人文景觀再造」，延續2020年口湖鄉梧北鐵花窗社區的成功經驗，台西中山老街再造展現海口的熱情與特色，計畫完成後吸引媒體、網紅爭相報導，更榮獲美國IDA國際設計獎、德國柏林設計獎等獎項肯定。

雲林縣長張麗善表示，本計畫範圍位於台西鄉中山路，過往被譽為「台西第一街」，扮演地區社會經濟的活水，具有豐富的歷史、產業等文化系統。藉由對過往風華的想像，縣府以「軟硬兼施」方式進行活化，委由水牛設計部落公司執行。

硬體成果包括公園綠地空間1處、街區頹屋改造共5間、綠化口袋空間1處、老店博物館導覽解說系統、社區景觀節點以及海口圓環再造等。

軟體方面，針對地方藝文推廣及產業活絡等推動事項，爭取文化部「設計驅動跨域整合創新」計畫，針對地方軟體活動進行規畫，藉由活動擾動地方公共參與能量、刺激並提升地方經濟活力。

張麗善說，縣府團隊為搶攻台61線西濱快速公路全線通車商機，這幾年積極推動「發現幸福61公路」政策，除了口湖鄉梧北社區與台西鄉中山路，今年更加入了口湖鄉金湖街區以及水林鄉顏厝寮的景觀再造計畫，希望聯結雲林沿海鄉鎮資源，帶動地方整體發展。