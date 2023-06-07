幾乎每個人都會自言自語，醫師表示，生活中自言自語可以整理思考、自我安慰，長期有助提高思考理解能力，但也可能是精神或神經退化的疾病，例如失智症，民眾若發現自言自語的頻率、形式改變，造成生活與功能負面影響時，應及時就醫診斷治療。

胸腔暨重症專科醫師黃軒在其粉專貼文表示，自言自語是一個人在未與他人交談情況下，將自己的思想、感受或情緒以口頭形式表達出來，是非常常見的行為。在生活中，人有3種情況下較易自言自語，包括思考整理、孤獨、自我安慰時，藉由自言自語可助整理思緒、表達想法，以更好地理解與處理內心的困擾與矛盾。此外，自言自語可減輕孤獨感，並釋放一時激動的情緒，減輕壓力與焦慮。

但他提醒，自言自語也可能是疾病的徵兆：

1. 精神分裂症：自言自語是精神分裂症的主要症狀之一。患者可能聽到內心的聲音或對話，並以自言自語的形式回應。

2. 躁鬱症：在躁狂或重鬱時，患者可能會自言自語，包括內心對話、自我指令或情緒表達。

3. 自閉症譜系障礙：患者可能有內心對話的行為，沉浸在自我世界中而自言自語。

4. 大腦損傷或腦退化性疾病：某些大腦損傷或神經退化性疾病，例如阿茲海默症或帕金森氏症。

5. 焦慮症：某些焦慮症狀，如強迫症，會使患者在內心進行反覆對話。

他表示，若自言自語對個人生活造成負面影響，例如罵人、做人身語言攻擊、破壞人際關係，或造成失眠、體重下降、噁心嘔吐、整晚不睡覺地自言自語、妄想或幻聽，都需要尋求心理專業人士的協助。