FH-97 Stealth UAV/loyal wingman along with FH-901 loitering munitions, meant to be launched from its internal weapons bay



It also features an electro-optical sensor pic.twitter.com/n3ma2OVSBy — Húrin (@intel1osint100) June 4, 2023

央視播出的影片顯示，正在研製的「飛鴻」（FH）-97偵察與攻擊無人機從機腹內置彈艙投放「飛鴻」-901自殺無人機。有趣的是，據說「飛鴻」-97是殲-20隱形戰機的忠誠僚機，未來將實現有人-無人編隊的構想。

《歐亞時報》（The EurAsian Times）6日的分析指出，這顯示快速進化的無人僚機構想又邁進了一步。這些忠誠僚機不僅提供載人戰機監視、感測、標定或資料傳輸支援，還能負起戰鬥角色。

這些無人機是由國營中國航天科技集團（CASTC）旗下的飛鴻公司所研製，在推特（Twitter）上瘋傳的影片顯示，「飛鴻」-97從內置彈艙投放「飛鴻」-901，而從影片中可看到，它像殲-20和 F-35戰機般，機頭前有光電追蹤系統設計。

在先前的動畫中，「飛鴻」-97就和殲-20搭檔，但目前還不清楚，能投放「飛鴻」-901自殺無人機的，究竟是標準版，還是變體版。不過，《南華早報》（South China Morning Post）4月初時曾報導，中方正在研製與殲-20搭檔的「飛鴻」-97 A無人機。

「飛鴻」-97A無人機和「飛鴻」-901巡飛彈

而具有中國官方背景的《艦船知識》雜誌說，「飛鴻」-97A和殲-20搭檔，將能省除「威龍」的前線戰鬥任務，讓它們專門發揮如指管、資料分送和通信干擾等功能。文中指出，這將在戰時提高飛行員，還有戰機的存活率。

西方媒體說，這款戰鬥無人機是F-35或F-22忠誠僚機XQ-58A「女武神」（Valkyrie）的翻版。然而，分析認為，「飛鴻」-97A就像小型無人版殲-20戰機，許多設計都和「威龍」如出一轍，尤其是機頭、中機身和側邊進氣口等部分。