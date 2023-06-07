一名男網友在老婆懷孕2個月時發現自己「遇到真愛」，打算向老婆攤牌，請她考慮是否將孩子生下，他坦言自己也感到錯愕，「但人生就這麼一次，我總不可能放下自己的真愛，去過我沒這麼喜歡的生活。」網友看了全罵翻「你好自私」、「暈船就暈船，談什麼真愛，真好笑！」

男網友在Dcard發文指出，老婆目前懷孕2個月，但他最近發現自己遇到真愛，決定向老婆攤牌，希望她重新考慮是否將孩子生下，「如果執意要生下來，我會付一半的教養費，不過可能無法投入感情在我們的婚姻裡。」

原PO坦言很錯愕，竟然老婆懷孕了才遇上自己的真愛，並直言「人生就這麼一次，我總不可能放下自己的真愛，去過我沒這麼喜歡的生活。」

文章曝光後，網友全罵翻「你好自私，最好給足你老婆金錢，畢竟老婆身心靈都受到影響，不過離了婚對你老婆也好，她可以找自己的真愛」、「你只愛你自己」、「少用愛情掩飾你的自私」、「你如果一開始就是真心愛老婆，就不會有『已婚還去愛別人』這種荒唐事。」

也有網友認為原PO口中的真愛只是新鮮感，「能熬過柴米油鹽長期考驗的才是真愛」、「你只是因為新鮮感就覺得她是真愛？陪你一起度過難關，經歷許多困難還陪在對方身邊才叫真愛。」