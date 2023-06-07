有網友在路邊發現一間店家掛上紅布條，寫著「雖然我們除毛師長得很色情，可是真的純的」，強調本身沒有做黑的，但又補充一句「但老闆有（愛心），不過看顏質接客」；網友笑翻說「此地無淫三百兩」、「我沒看到照片，無法判斷是否色情，請直接告訴我地址」、「老闆是男生」。

該網友在臉書「路上觀察學院」分享圖片，一處住家外的門外掛著大大的紅色布條，白色字體寫著「雖然我們除毛師長得很色情，可是真的純的」，強調店家本身沒有「做黑的」（色情交易），最後又再加上一句「但老闆有（愛心），不過看顏質接客」，照片曝光吸引網友討論。

店家掛上紅布條，寫著「雖然我們除毛師長得很色情，可是真的純的」，強調本身沒有做黑的，但又補充一句「但老闆有（愛心），不過看顏質接客」。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

照片曝光吸引近1.3萬人按讚，網友紛紛留言笑說「此地無淫三百兩」、「我沒看到照片，無法判斷是否色情，請直接告訴我地址」、「長得很色情是什麼樣子的？（敲碗）」、「請以大菊為重」、「警察局：有黑的可以告訴我們」、「所以太太們要注意！先生下班回家洗澡前要先檢查，若毛被除光等於剛被榨光」、「老闆表示：你們敢說你們沒接過」、「老闆會幫你吹（我說頭髮）」。

也有網友留言「老闆是男生」、「老闆是大叔」、「所以是老闆接客」、「欸，顏值高應該老闆要倒貼吧」、「現在連瑟瑟都要看男生的長相了逆」、「其實顏質不長在臉上，在皮夾裡」、「所以老闆是男生還是女生」。