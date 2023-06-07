他在回答是否讓OpenAI上市時表示，當我們在開發超級AI時，我們可能會做出一些大多數投資人看著非常奇怪的決定，我不想讓公開市場、華爾街來告我，所以「不，我沒那麼感興趣」。

OpenAI迄今已從微軟取得100億美元資金。由於擴大對運算能力的投資，該新創公司的估值已經逼近300億美元。

奧特曼並表示，OpenAI有個非常奇怪的結構，在獲利方面我們有上限。

OpenAI原本是非營利組織，後來才成為一家「有限獲利」（Capped-Profit）的混合型公司，這讓該公司能夠籌措外部資金，同時承諾原本的非營利業務仍將受益。

在不斷強化AI能力之際，奧特曼與許多創建和行銷該技術的知名科學家也對其構成的威脅提出警告，尤其是ChatGPT等生成式AI技術。部分專家甚至警告這是與人類滅絕同等級的風險，並呼籲將相關技術納入監管。

奧特曼正在全球進行旋風式的參訪行程，並已拜會了數位國家元首，周二他來到了阿拉伯聯合大公國，接下來計畫造訪卡達、印度和南韓。