美系外資表示，MOSFET、IGBT和PMIC出貨在3月相較2月增長後，需求又在4月走軟，數據顯示，4月MOSFET下降13%、IGBT下降8%、PMIC下跌18%。就產品線平均售價而言，MOSFET持平、IGBT下跌9%，至於PMIC則面臨定價壓力。

美系外資進一步表示，5月以來，PMIC面臨來自德州儀器(TI)更大的定價壓力，大陸4月PMIC市場動能遠弱於全球，主要是因為價格競爭相當激烈，當地業者在第一季度採取了更激進的定價策略，因此，市場形勢嚴峻。

此外，根據最近對行業的調查顯示出，德州儀器(TI)開始降價，第二季大中華區PMIC廠商壓力將更大。另一方面，PC PMIC曾經是上半年需求萌芽的動能，但下半年似乎有減弱跡象，故故給予矽力*KY(6415)、上海艾為電子減碼評等，力智(6719)中立評等。

MOSFET部分，美系外資表示，目前交期大幅縮減外，汽車MOSFET也面臨訂單縮減，4月大陸MOSFET市場動能明顯減弱，幅度上更大於全球，故持續給予華潤微電子減碼評等。

最後，美系外資表示，IGBT仍然是功率半導體最安全的避風港，大陸3月的IGBT市場動能遠強於全球表現，不僅如此，還注意到全球IGBT IDM廠商在3月上調IGBT價格(英飛凌)，這對主要的IGBT業者來說是積極的，且目前大陸IGBT模組價格相當穩定，故給予嘉興斯達半導體加碼評等。