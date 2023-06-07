民進黨喊出2025「非核家園」，幾乎等於跳票。侯友宜選舉工作室發言人王敏旭質疑，對民進黨政府不負責任且錯誤的政策，產業界已經跳腳，請問賴清德，先前認為核能可作為「緊急時使用」，那2025非核家園要不要列入「緊急使用核能」，另外，緊急使用核能，到底算不算能源配比選項，佔比多少，既然要「緊急使用」，就要保持「隨時可用」，請賴清德不要逃避，說清楚。

王敏旭表示，被稱為護國神山的台積電，董事長劉德音的說法已透露台灣產業面對政府有名無實的口號式政策，滿滿的無力跟無奈。劉德音也提到，「台灣綠電發展過慢，綠電不足恐不僅讓企業無法在淨零碳排路徑順利達標」，更是直接打臉民進黨政府「2025非核家園」下錯誤的能源配比政策。

王敏旭表示，既然賴清德對核能已經「急轉彎」，認為核能可作為「緊急時使用」，那為何不能，作為一定比例的基載電力，也就是多元能源配比之一，到底2025非核家園，要不要列入「緊急使用核能」，緊急才算，不緊急就不算，這既不合常識，也太可笑。

王敏旭表示，核能既然可以作為「緊急使用」，就應該保持「隨時可用」，核電廠不是電燈開關，說開就開，說關就關，如果把電燈開關都拆了，如何能夠「緊急再開」，賴清德請說清楚，核電廠到底是要處於什麼狀況，才能緊急時使用。

對於賴辦發言人陳世凱指「侯友宜卻一直把核廢料的問題推給別人」，王敏旭強調，侯友宜沒有推給別人，而是一而再，再而三的請中央必須面對，「陳世凱你口中的別人，就是必須要面對問題的中央，是蔡英文總統，是包括賴清德在內的前後任行政院長，再說一次當權者，就必須當責，否則，就換人來負責！」