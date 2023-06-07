隨著年齡增長，頭髮自然會轉為灰白色，如何預防及改善白髮成為熱門議題。對此，五股翔展診所院長傅裕翔表示，儘管目前醫學還無法完全阻止白髮的生長，但有些方法仍可達到延緩或預防的效果，包括均衡飲食、減少壓力、適度使用染髮產品、適當護理頭髮及定期按摩頭皮。其中，他提到攝取含有維生素B12、鐵及鋅的食物，能促進黑色素產生；另外，若要染上頭髮，應盡量延長間隔時間，並選用無氨或低氨的產品，才能降低對頭髮的損害。

傅裕翔在臉書粉絲頁分享5種預防白髮生長的方法：

1、均衡飲食：傅裕翔指出，確保飲食中含有豐富的維生素和礦物質，特別是維生素B12、鐵和鋅，有助促進黑色素的產生，並保持頭髮的天然色澤。如紅肉、蛋類、深色蔬菜和堅果等食物，都含有這些重要的營養素。

2、減少壓力：傅裕翔表示，壓力是導致白髮生長的因素之一，長期或過度的壓力會對身體產生負面影響，包括影響黑色素的產生。他建議可透過運動、冥想、深呼吸和休閒活動來減輕壓力，從而維持年輕髮色。

3、適度使用染髮產品：傅裕翔說明，染髮產品中的化學物質可能對頭髮造成損害，並加速白髮的生長。他建議，應盡量延長染髮的間隔時間，且選擇無氨或低氨的染髮產品，以減少對頭髮的損害。

4、適當護理頭髮：傅裕翔強調，適當的洗髮、潤髮和按摩頭皮有助於促進血液循環，保持頭髮健康。除此，要避免過度使用熱工具，如吹風機、燙髮器和捲髮器，否則容易對頭髮造成損害。他建議，可使用低溫設定或避免直接接觸頭髮。

5、定期按摩頭皮：傅裕翔說明，頭皮按摩是促進血液循環和髮囊健康的有效方法。通過輕輕按摩頭皮，可以增加血液供應，有助於提供營養和氧氣到頭髮根部，建議每天花點時間按摩頭皮，能刺激毛囊，促進黑色素的產生，從而減少白髮的出現。