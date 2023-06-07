彰化縣議會新芽聯盟議員楊子賢、劉珊玲、藍駿宇及洪騰明等人與羅姓保育人士公開石虎現身畫面，呼籲彰化縣政府啟動石虎生態全區調查及相關保育措施。（孫英哲攝）

石虎再現彰化！長期追蹤石虎生態的羅姓保育人士，4個月內拍攝到12次石虎現身彰化貓羅溪沿岸的畫面，他今天與彰化縣議會新芽聯盟議員楊子賢、劉珊玲、藍駿宇及洪騰明等人公開石虎現身畫面，點出石虎遭遊蕩犬獵殺是目前最大的生存問題，呼籲彰化縣政府啟動石虎生態全區調查及相關保育措施。

羅姓保育人士指出，有別於過往石虎皆是路殺後的個體，這次是彰化縣近年來再次監測到石虎在縣內活動的影像，彰化縣目前有一定數量的石虎沿貓羅溪流域定居及活動，根據拍到的懷孕母石虎及亞成石虎顯示，在地族群已存在，並有繁殖行為。

他表示，歷經近480天拍不到石虎的撞牆期後，最近這4個月終於拍下12次石虎身影，單一熱區內甚至能識別出6隻不同的個體，其中不乏懷孕雌石虎、精壯石虎、亞成石虎或者是營養不良的成年石虎，但令人擔心的是，他同時發現石虎出沒熱區有相當多遊蕩犬，犬殺成為威脅石虎生存的最大問題。

他強調，農委會即將在石虎棲地熱區試辦區域性移除遊蕩犬計畫，彰化縣應加緊腳步爭取參與，現階段則是設立適當標示牌，提醒民眾減少石虎與遊蕩犬的衝突。

他曾經為觀測石虎活動，遭無人機噴灑了滿身農藥，但他越觀察石虎，越發現犬殺、路殺、火耕、濫用農藥及棲地等在在讓石虎面臨嚴重生存問題，他希望大家一起努力，「讓牠（石虎）活下去！」

縣議員楊子賢指出，過往被戲稱「苗栗國」的苗栗縣，已於2019年就通過《苗栗縣石虎保育自治條例》，期盼彰縣府應盡速展開相關法制工作，並以獎勵取代懲罰，加強石虎的保育，避免民眾的誤會。縣議員劉珊伶說，現在已發現彰化境內有石虎蹤跡，期許縣府要開始動起來，下半年度編列預算時正式納入考量。

彰化縣議員藍駿宇表示，呼籲保育並非反對任何形式的開發，而是希望未來縣府更注重野生動物的保育。縣議員洪騰明說，石虎的棲地多在低海拔淺山地區，縣府應多加推廣，讓農民認識「友善石虎農作」的耕作方式，以及「生態服務給付」的津貼，讓農民主動通報，打造更適合石虎棲息的環境。

彰縣府農業處專員洪銘崧指出，該處已向農委會爭取明年度彰化縣列入石育保育區域，目前該處也已在推廣石虎友善耕地等相關宣導，針對路殺也在潛在風險路段設立警示標誌，針對石虎熱點內遊蕩犬的問題，也會配合農委會相關因應對策。