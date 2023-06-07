山富2022年合併營收5.59億元、年增達1.77倍，營業虧損0.62億元、虧損年減30.65％。惟因補助減少使業外收益年減達93.63％，使稅後虧損0.64億元、虧損反年增22.82％，為僅次於2016年的歷史次低，每股虧損1.99元。

不過，隨著國境開放及出團禁令解除，山富去年第四季營運已顯著回升，2023年首季合併營收7.41億元，季增達1.34倍、年增達10.43倍，登近13季高點。稅後淨利0.72億元、每股盈餘達2.02元，終止連8虧、更一舉改寫新高，已創2015年全年1.11億元以來高點。

山富董事長陳國森表示，去年是旅遊業極具轉折的一年，從戴口罩活動的國旅生活、到疫情最嚴重的年中，再到年底的國境開放階段，出現強勁且充滿希望的結尾。在團旅業務上升、自由行業務總量創高帶動下，去年底月營收已創2019年3月以來新高。

陳國森指出，山富積極透過數位轉型創新優化機票線上銷售平台，商務機票實質流量去年10月已超越疫前水準，第四季開票量較2019年同期增加約6％。而今年首季自由行機票銷售暢旺，顯著挹注獲利表現，看好今年自由行機票業務有望較2019年疫前大增3成。

陳國森表示，目前在歐洲、日本、東南亞、紐澳等線均見良好成長動能，今年除攜手捷星、星宇、華航等重啟包機業務外，也攜手歌詩達郵輪共同銷售7月起的莎倫娜號基隆母港航程，並包下中秋國慶3個連假航次，若全數完銷估可挹注逾3億元營收。

至於預期今年可望恢復的兩岸旅遊，陳國森表示，過去最高曾有53個航點、每周逾800個航班，目前每周僅209個航班。隨著兩岸旅遊有望重啟，預期未來營運可望呈現溫和復甦態勢，山富對此已準備就緒。