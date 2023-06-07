性騷擾案件連環爆，民眾黨立法院黨團今開記者會表示，行政院性別平等會近6年統計，「利用權勢性騷擾」各年通報數皆為0，但對比近日新聞，明顯與事實脫節，多數受害者顧慮社經地位，或害怕二度傷害選擇隱忍，形成龐大的「性騷黑數」，籲不分黨派共同努力、落實性平教育，政治人物更該以身作則，別再把性騷當成政治鬥爭的工具，完善制度好好接住每個人。

民眾黨團今上午舉行「性騷不該是鬥爭工具 完善制度接住每個人」記者會，副總召賴香伶指出，據行政院性別平等會2016至2021年統計，「利用權勢性騷擾」各年通報數皆為0；另據勞動部2022年「雇用管理及工作場所就業平等概況」調查顯示，98.7％男性未曾遭遇性騷擾、女性則占96.7％，其中隱藏多少黑數不得而知。

賴香伶表示，不少被害者沒有提出申訴，通報制度失靈是一大主因，包含申訴管道不健全、後期的輔導和懲處不完備，更可能有「球員兼裁判」情形，若雇主就是加害人，員工想提行政申訴孤立無援，因此改革制度是當務之急。

民眾黨立委張其祿直言，一連串性騷案件，顯示在台灣「因權力失衡而受害」並非突發現象，目前社會氛圍仍存在「大局為重」觀念，無形中強化加害者膽量，以僥倖心態繼續犯下罪行，最終淪為惡性循環，政治人物理當以身作則，用高標準落實性別平權。

民眾黨立委吳欣盈表示，職場上的權力不對等，更需要主管鼓勵被害人勇敢站出來，主動協助迅速進入申訴程序，讓制度幫忙釐清及解決問題，最重要的是，避免對受害者忽視、貶低、指責及污名化，而是給予最大地尊重及同理。

民眾黨立委陳琬惠說，民進黨接連爆出的性騷擾案例只是冰山一角，由於權力結構不平等，性騷擾在各行各業普遍存在，社會迫切需要共同努力，對抗這種侵害人權的野蠻行為。

民眾黨團呼籲，對性騷擾絕對「零容忍」，遇到案件會馬上進入性平程序，各委員辦公室已明確公告性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法，鼓勵同仁了解並遵守這些措施，在遭遇性騷擾問題時勇敢提出申訴，針對全體黨團及辦公室同仁進行性平課程，致力於建立公正和安全的工作環境。