台北市被鑑定須拆除重建的海砂屋，未在5年內申請重建，30％容積獎勵將逐年遞減5％，台北市議員游淑慧提案刪除容積獎勵逐年遞減規定。都市發展局建築管理處工程處表示，刪除規定後，將有32件海砂屋受惠，僅2件受影響，衝擊不大。北市議會法規會今初審通過刪除容積獎勵逐年遞減規定，最快下周送大會二、三讀。

根據「台北市高氯離子混凝土建築物善後處理自治條例」規定，民眾5年內申請重建海砂屋，可享30％容積獎勵，逾期後每年折減5％，直到剩10％為止。游淑慧期盼加速海砂屋重建，上周在法規會提案刪除容積獎勵逐年遞減規定，由於有議員擔憂對已被刪除容積獎勵的海砂屋主不公平。法規會要求北市建管處補充受影響件數，6月7日再審。

建管處表示，台北市共158件海砂屋，有99件未拆，其中32件容積獎勵被刪減，預估修法通過後，約3分之1件未拆海砂屋容積獎勵可不必遞減。

已拆除海砂屋共59件，其中3件超過5年，包含2件為都更案、1件正在申請使用執照。建管處表示，1件海砂屋正在申請使照，可透過設計變更取得容積獎勵，不受影響。2件海砂屋因走都更，不太可能為了容積獎勵重新走都更程序，衝擊較小。

市議員陳政忠認為，修法後影響不大，但希望市府針對正在申請使照海砂屋給予協助。法規會今通過，刪除容積獎勵逐年遞減規定。