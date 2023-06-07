馬來西亞一名男子到餐廳外帶，疑因不滿餐廳員工稱其為「大叔」，竟拿起食物往店裡亂丟，意外燙到一名4歲男童。當地警方證實接獲報案，目前正在追查這名男子的下落。

據馬來西亞媒體《星洲日報》報導，事發餐廳位於雪蘭莪州（Selangor），被意外波及燙到的男童，是餐廳業者的兒子。

梳邦再也縣（Subang Jaya）警區發布聲明表示，餐廳業者看到顧客上傳到網上的錄像後向警方報案，指出事件是因餐廳員工和顧客發生誤會所引起。警方指稱，這名顧客到餐館外帶時，餐廳員工稱呼他為大叔（Pakcik），顧客就要求員工改口稱呼他為大哥（Abang）或親愛的（Baby），但員工沒有理會他，繼續稱呼他為大叔。

員工之後把顧客點好的食物和飲料遞給對方，不料對方突然情緒激動大喊大叫，還辱罵並威脅要破壞餐廳內的物品。警方指出，「嫌犯在離開前，將外帶的食物往前方扔，燙到餐廳業者的兒子，還扔了幾把椅子、踢了幾次桌子，讓其他在餐廳內用餐的顧客相當恐懼和不安。」警方也表示，目前已展開調查工作，並呼籲公眾若看到嫌犯，可向警方通報。