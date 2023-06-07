美國維吉尼亞州里契蒙市（Richmond）警方表示，市內一所高中今天在一座劇院舉辦畢業典禮，典禮過後，有槍手朝劇院外聚集的數百人開火，造成2死5傷。

里契蒙公立學校官員史坦利（Matthew Stanley）說，胡格諾高中（Huguenot High School）在奧馳亞劇院（Altria Theater）舉行畢業典禮後，槍擊案就在旁邊的門羅公園（Monroe Park）發生。這座公園位於維吉尼亞聯邦大學（Virginia Commonwealth University）校園內，與劇院隔街相望。

里契蒙公立學校負責人卡姆拉斯（Jason Kamras）說，槍擊案發時，畢業典禮已經結束，畢業生正在劇院外與家人合影。

卡姆拉斯表示：「我無話可說，我受夠了看到民眾被槍殺，孩子被槍擊。拜託整個社區別再發生這種事。」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，里契蒙市代理警長愛德華茲（Rick Edwards）說，兩名死者都是男性，一名為18歲學生，另一名是出席畢業典禮的36歲男子。

愛德華茲說，嫌犯是一名19歲男子，已被逮捕，警方準備對他提起二級謀殺罪指控。

他說：「我們認為嫌犯至少認識其中一名受害者。」

他還提到，警方起初逮捕了另一人，但調查人員已不認為此人涉及這起槍擊案。

在遭到槍擊的7人中，除了兩人喪命，另有3人身受重傷，可能危及性命。

愛德華茲表示，案發當下，還有一名9歲女孩被車撞到，她今晚在醫院接受治療，沒有生命危險。