華固今天應邀舉辦法說會，指出日前股東會已承認去年度合併財報，EPS達10.69元，締造連四年賺下一個股本的亮眼佳績，並通過配發現金股利7.5元，5月25日除息。

今天華固股價盤中暫收92.5元，迄今，華固已完成半個填息之路。

目前華固布局，主要集中在台北市和新北市，共約16筆，以及台中2筆。

目前已推出和最新推出的新案，共10筆，總銷逾510億元，平均銷售率都有八、九成。

另外持續銷售中的餘屋，有4筆，包括「華固國家置地」、「華固敦品」、及中國大陸四川成都「沙河灣」和「華固一品」，約還有21.6億元待售。

儲備中新案有6筆，總銷達897億元，包括信義光復、北投正大、台中經貿案、新店正大、大直合璞案、台中豐樂路案。

華固今年預計完工交屋案，總共有3筆，包括 有「華固國家置地」、「華固月河」、「華固樂富中心」，目標是年底希望全數都完銷且交屋入帳。

華固今年上半年業績持續衝高，新北市新莊商辦大案「華固國家置地」，完工交屋，第一季稅後純益達11.78億元，比去年同期激增七成，EPS達4.26元。

其中「華固國家置地」，目前可售部份已售9成，年底前會完銷，並保留1成多未來才賣；而「月河」總銷39億元則即將在8月交屋，已整棟售出、總銷達46億元的「樂富中心」，將是年底的業績。

展望2024年，估計總銷53億元的「華固中原置地」、29億元「華固文臨」2筆新案，將完工交屋；2025年則將有33「華固大安學府」、38億元「華固得月」、109億元「華固中央置地」等3筆新案完工交屋，屆時完工量將衝高至180億元。