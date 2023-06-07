30歲女星吳千語跟香港天王林峯曾有一段舊情，甚至發展到同居階段，最後卻閃電分手，吳千語隨後搭上百億官三代施伯雄，兩人一度被傳分手又復合，近年男方砸了1.2億共築愛巢，兩人好事近。將成為豪門媳婦的吳千語，最近在小紅書罕見曬出自己全素顏無濾鏡的照片，可見她臉蛋上原來有一堆雀斑，引來網友熱議。

吳千語2012年和林峯熱戀，傳男方當時將吳千語當公主寵，不僅送上億級豪宅，也曾帶吳千語到世界各地旅遊，生日時又包下高檔酒店為女方舉行派對，但吳千語後來搭上施伯雄，與林峯戀情告吹，2019年林峯搶先與網紅張馨月結婚，吳千語被問此事表情尷尬，不肯公開恭喜舊愛，只說自己未來若有好消息會再通知大家。

吳千語曬出無修圖自拍。（圖／翻攝自吳千語小紅書）

之後媒體報導，吳千語豪門夢碎，和施伯雄一度分手，2020年兩人世紀復合，男方還準備好新婚房，就等女方點頭成婚。今年2月，羅志祥前女友周揚青和吳千語同框為時尚雜誌拍短片，周揚青脫口稱對方「已婚女士」，吳千語當下也沒否認，讓外界解讀是默認已經秘密結婚。

後來吳千語發文澄清：「還沒呢！有好消息會和大家分享的啦！」​，否認已經成為豪門媳婦。而最近她在小紅書分享到海邊度假，可見她戴著米白色圓帽，大方秀出無修圖自拍，臉頰和鼻頭都布滿了雀斑，乍看有點嚇人，也有人讚她有勇氣，身為女明星竟敢把真實原貌秀給大家看。