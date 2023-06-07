四技二專甄選入學一階篩選結果公布後，考生們6月8日起上傳學習歷程備審資料。科大教授提醒考生可在備審資料展現個人的特色或特質，呈現課程學習或體驗的過程，需包含心得或學習反思，展現溝通互動及表達能力並延伸學習應用於生活，都是建議準備的方向。

統測當月(五月)各區域科大、各群科中心與總辦共同合作，於雲科大舉辦外語商管群、台中科大舉辦外語群、虎尾科大舉辦電子電機群、高雄餐旅大學舉辦餐旅群、屏科大舉辦農業食品群等活動，藉由多場座談交流，分享學生學習歷程檔案，科大教師則說明如何看待備審資料。

技專校院招生總辦公室提醒考生們，學習歷程審查重點在於重視學生務實致用的專業知識及實作能力，學生們準備時應以學習相關活動為主，質重於量，採多面向綜合評量，並非所列項次都要具備。老師們強調資料真實性及學生自主準備，重視學生有意義且具關連學習反思。

國立雲林科大教務長李傳房表示，考生的學習歷程自述、多元表現的統整心得，需強調高中三年的過程轉換、學習成長的改變，讓教授了解你的學習動機，以及有足夠能力面對未來的學習要求。專業部分，則看報考系所強調的項目，以設計群為例，除了側重學生的美感創作，也重視公益的社會關懷。

國立屏東科技大學副校長馬上閔指出，108課綱強調的是「過程」，科大教師在學習歷程檔案中，最想看到的是學生在高中三年的成長過程、努力軌跡，能具體呈現學習經驗、反思學習到什麼，延伸到未來的連結，就越能反映個人特質，受教授青睞。

為了方便學子了解，感興趣科系的參採重點，總辦開發四技二專各入學管道「備審資料準備指引查詢平台」，詳列全國各校系科的備審資料準備指引，學生可點選連結，一探究竟。