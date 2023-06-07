許多男人在婚後願意把錢財上交給另一半管理，來代表對家庭的重視，也給老婆足夠的安全感，《小鐵星座》運勢專欄分享願意把錢財給老婆管理的前5名星座男，依序是天秤男、雙子男、水瓶男、牡羊男、摩羯男，其中第1名的天秤座雖然十分慷慨，但金錢如果給老婆管理，通常會留一些私房錢或後路，絕不會讓另一半連累到自己。

▍第5名：摩羯男

摩羯男會把錢財交給老婆管理的原因，在於老婆有儲蓄理財觀念，可是他們並不會從此就不聞不問，還是偶爾會詢問財務狀況，如有增加就會繼續讓老婆管理，但若持續減少就會考慮請老婆交回理財大權，因此摩羯男屬於理智型。

▍第4名：牡羊男

牡羊男覺得夫妻就是要同甘共苦，金錢理所當然給老婆管，但對牡羊男把全部錢財交出去並不是讓老婆當少奶奶，而是要讓另一半變成工作夥伴。

▍第3名：水瓶男

水瓶男通常挑選的對象都是願意陪他們吃苦的女生，因此他們會加倍疼惜對方，認為都是一家人，錢財給老婆管理本來就是男人應該做的，所以水瓶男會為另一半無條件付出。

▍第2名：雙子男

雙子男懶得理財，如果另一半精明能幹，就會樂意把錢財交給另一半管理，也會過很久才詢問另一半財務狀況，他們時常不了解自己存摺數目到底有多少，對於理財雙子男不想去動腦，寧願把腦筋動在如何花錢上面。

▍第1名：天秤男

天秤男個性大方慷慨，非常願意給另一半金錢，不過對於花錢的態度，他們比較傾向讓另一半花錢而不只有管理，可是金錢如果給老婆管理，他們通常會留一些私房錢或後路，絕不會讓另一半連累到自己。