內政部營建署今發布截至6月6日校園周邊人行改善全國提報改善計畫最新執行現況。（內政部營建署提供／游念育台北傳真）

內政部營建署今發布截至6月6日校園周邊人行改善全國提報改善計畫最新執行現況，其中7縣市提案率未過半，包括位於北台人口密集都會地區之台北市提案率僅27％、新北市提案率僅12％、桃園市提案率僅28％、宜蘭縣提案率僅25％及東部的台東縣提案率僅10％與花蓮縣提案率僅13％以及離島的金門縣提案率僅4％。

內政部營建署指出，名列後段班的7縣市列管總案件數為234件，總提報案件僅35案，面對轄內學區交通改善的處理情形仍不夠積極，也不符合全國民眾對於通學路廊及人行安全的期待。

內政部營建署進一步說明，自去年行政院專案核定「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」50億經費，今年4月內政部長林右昌也致信給縣市長，提供列管案件清單，請各縣市首長督促及整合所屬局處向中央提報改善計畫，以利讓通學環境能夠整體面狀改善而非僅侷限於學校周邊，擴大對學童的通學保護及行人用路權益，原全國列管為425案，後續陸續新增提案257件，總列管案件數為682件。

內政部營建署指出，目前全國已提案申請經費案件數為331件，經5次隨到隨審會議，現已核定156件申請案件，中央核定補助經費已達23.1億元，顯見多數縣市已積極展開盤點與改善計畫提報工作，但仍有部分縣市提報率仍未過半，有待加強。

內政部營建署強調，改變國內人行環境及改善交通品質地方政府必須要拿出實質行動力，透過實際檢視轄內學區通行狀況及具體提報改善措施與計畫，才能落實交通整頓工作；最後也再次重申，中央已經備妥改善經費可供地方政府申請，也會全力給予支持，請地方政府務必要重視轄內交通安全改革的必要性與重要性， 共同守護民眾生命安全。