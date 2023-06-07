國民黨總統參選人、新北市長侯友宜昨天受邀參加竹竹苗「4年級聯誼會」，無黨籍苗栗縣長鍾東錦與侯的互動備受矚目，鍾東錦7日受訪提到跟侯友宜的會談，他說，國民黨打選戰要年輕化，建議前黨主席江啟臣可以當大將重用。

昨天4年級聯誼會，除鍾東錦也包括新竹縣長楊文科、新竹市長高虹安、竹竹苗縣議會正副議長等人都參加，鍾東錦去年選戰期間，被國民黨開除黨籍，但當選縣長後，雖仍未恢復黨籍，但與國民黨和解。明年選戰苗栗選區是否能整合藍營力量，親鍾派也成為關鍵，而鍾東錦也多次表明，會支持藍營提名人選。

鍾東錦今天受訪說，跟侯用餐時，他建議國民黨明年選戰一定要年輕化，不只發言人要年輕，上戰場打仗的人也要年輕化。

鍾東錦表示，他向侯友宜力薦江啟臣，因為江有擔任黨主席的經驗，不僅經歷主席選戰洗禮，也當了主席快2年，也可說是全台走透透，同樣年齡層中，沒有人可以比擬江啟臣，各縣市比較重要的人物，江應該是最熟識的人。

鍾東錦說，年輕化不能只做表面，不能只給年輕人幾名發言人職位，這樣黨內不會真正年輕化，而且發言人的角色並不吃重，要決策職位跟著年輕才有用，這樣選戰才有機會勝出。