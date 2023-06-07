惠明視障者如天籟般的樂音，撫慰多少人的心。（港區藝術中心提供）

惠明視障者如天籟般的樂音，撫慰多少人的心。（港區藝術中心提供）

淨光素食店主辦2023 You Raise Me Up你鼓勵了我「打開我的眼」公益售票音樂會，特別邀請惠明教養院具有音樂天份視障者，包括呂文貴、蔡哲沅、李家敏、林偉智及許舒閔10日在台中市港區藝術中心演藝廳首次進行完整公開演出，售票所得將全數捐給惠明視障者教養院。

港區藝術中心表示，本場演出將由音樂神童呂文貴、榮獲總統教育獎的蔡哲沅與李家敏、第20屆身心障楷模金鷹獎林偉智及第29屆視障音樂大賽許舒閔等天才樂手演出。

曲目包括耳熟能詳的「月亮代表我的心」、「夜來香」、「你是我的眼」、「小城故事」、「蝶戀花」、「何日君再來」、「望春風」、「綠島小夜曲」、「甜蜜蜜」等國台語經典曲目，讓大家感受視障精湛演出。

淨光素食店老闆蘇勝忠指出，為教養院的小朋友們舉辦的一場音樂會，是出於感恩與分享的心情，透過認識視障表演者，可以一同感受視覺受侷限的生命，仍然有絢爛熱情與火花，他們如天籟般的樂音，撫慰多少人的心，使人看見生命中的光明與美麗的彩虹，演出售票所得將全數捐給台中市私立惠明視障者教養院。

惠明視障者教養院希望透過孩子的故事及表演，讓社會各界看到這群在黑暗視界中尋光的鬥士們，也歡迎各界愛心人士持續關注，帶給這群多重障礙的孩子們一點希望的微光，讓教養院能更有力量的繼續向前邁進，能有更多的資源來照顧院生。