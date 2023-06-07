「全家」（5903）旗下電商「全家行動購」今年618購物節再集結百款商品推出6大折扣優惠及限時活動，包括下單登記抽18％回饋，最高回饋至6,180元，可折抵全家行動購消費。

此外，門市消費滿百元，即可於全家行動購輸入小白單優惠碼，結帳現折168元，精選商品均一價68元起，包含線下熱銷冰品「POLS曲奇餅香草冰淇淋」、「阿奇儂藏心布蕾雪糕」盒裝規格等通通68元，等同下殺3.8折。

美妝家電400件夯品第2件68折，除了均一價專區，還有多項商品享超值折扣，全家行動購精選超過70款保養護膚及美妝商品，凡購買就享活動價再打85折優惠，包含愛馬仕香水護手組、雅詩蘭黛特潤超導全方位修護露等人氣商品，總折扣最低下殺約3折。

此外，「全家Fun心取」取貨平台服務，618購物節期間推出取件優惠活動，限定期間「全家」完成包裹取件，即可獲得Fami!ce全家霜淇淋特價9元優惠券。