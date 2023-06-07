民進黨性騷案連環爆，外界認為將對民進黨主席、2024總統參選人賴清德的選情造成影響。東華大學教授施正鋒直言，性騷擾事件有些雖發生在蔡英文擔任黨主席時代，但賴清德要競選大位就得承擔，若沒有處理好會被看破手腳，其他議題也將被當成兒戲；施並推測，賴處理性騷風波可能會採「拖過就好」的態度。

民進黨內性騷吃案連環爆，賴清德5日主持黨務主管會報時提出工作指示，包括要求立即修改黨內規章，建立性平友善的職場環境，並請祕書長許立明安排性平教育課程。此外，賴清德強調，不必分事件發生是哪位黨主席任內，只要發現問題就嚴肅面對，秉持一貫的原則坦然解決。

據《中評社》今(7)日報導，施正鋒受訪時指出，賴清德要打選戰就要負責處理黨內性騷案，若沒有處理好會被看破手腳，外界會認為，連這個都處理不好，其他議題會被當成兒戲。

至於此事是否將影響總統大選，施正鋒認為，賴清德在這件事情的處理上，大概會「拖過就好」，因藍、綠都有，且很多事件主角並非候選人。但他重申，對賴清德來說，若處理不好或是鬧更大，民調會起不來。

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