前高雄市桌球協會林姓理事長謊稱自己投資多樣產業，還向多名會員謊稱他跟許崑源合夥開賭場，營造出有錢人人設，陸續以投資為由，騙得千萬元，被害人收不到錢又找不到人報案。檢調查出，林姓夫妻檔只短暫經營過熱炒店，住的房子還是租來的，被法官依詐欺等罪嫌判3年2月。可上訴。

判決指出，林姓男子於2016年到2020年期間，擔任高雄市桌球協會理事長，但他卻屢屢對該協會會員佯稱，自己投資洗車場及養老院，甚至還曾與前高雄市議會議長許崑源共同投資經營賭場，甚至還是自稱是當鋪負責人。

他更佯稱自己名下有市區房地，以營造他與太太財力雄厚、資金充裕的假象，導致許多會員真的以為林男是有錢人，但卻不知道其實這對夫妻檔其實無穩定收入來源，還靠四處借貸款項以周轉度日。

後來，林姓男子與翁姓妻子開始向會員遊說一同投資，包含當鋪、或是透天厝工程，甚至是經營賭場，還傳訊跟會員說：「治安機關已打點好了每人出資300萬…尚缺50萬…我也一向很照顧身邊的人這個case還是讓妳知道一下...議長他們做事是說一不二的ok？」，或是有籌措資金需求向會員借款，大多數人看他們有還款能力，掏錢投入他口中的生意。

為了吸引資金，林還偽造印章及不實的不動產買賣契約書，向被害人謊稱自己投資房地產資金被卡住，需要周轉。但最終有被害人沒拿到錢，又找不到林姓夫妻檔，因此報案。

檢調查出許姓夫妻檔僅短暫經營過熱炒店，並無其他穩定收入來源，也沒有投資洗車場及養老院，更沒有與前高雄市議會議長許崑源共同投資經營賭場，房子也是租來的，有錢人設全是假。粗估9名被害人被夫妻倆騙走約1113萬餘元。

高雄地院審理時，林男否認偽造私文書或詐欺取財，但法官依據相關資料和被害人說法，雖他已陸續償還700多萬，但還是觸犯詐欺和偽造私文書罪，其中不得易科罰金部分處有期徒刑3年2月，可易科罰金部分合併1年2月；而太太翁女應執行有期徒刑7月，可易科罰金。可上訴。