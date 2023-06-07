百萬YouTuber蔡阿嘎，一支「日本5家超難吃的連鎖地雷店」引發軒然大波，讓他緊急下架影片，並發出中日文道歉聲明，希望就此平息風波，無奈仍躍上日媒版面，還被認為是「故意找碴製造話題」，對此，「鄉民女神」桃園市議員黃瓊慧怒斥蔡阿嘎道歉毫無誠意，更直呼：「身為台灣人的我，真心覺得丟臉到不行」。

黃瓊慧表示從蔡阿嘎道歉的語氣，絲毫看不出誠意，畢竟要道歉怎會只說「不好意思」，卻連一句「對不起」都說不出口，此外，連向被他商譽毀壞的店家所拍攝的道歉影片，一開始也沒翻譯成日文字幕，讓她忍不住質問：「誠意在哪」，但最難以置信的是還有一票粉絲替他加油打氣，不禁感概表示：「根本變相助長YT的大頭症」。

黃瓊慧指出此事躍上日本YAHOO新聞排行榜第二名，讓蔡阿嘎無禮形象和輕浮態度被日本人牢牢記住，也導致台日多年來建立的良好友誼出現嫌隙，讓她無奈表示：「讓身為台灣人的我，真心覺得丟臉到不行」，也呼籲所有人別再用嘩眾取寵的方式刷流量，除了讓自己丟臉之外，也導致台灣人莫名其妙被拖下水，甚至毀了日本店家多年來經營的商譽。

【蔡阿嘎5大NG旅人行為】對於日前發佈的旅日影片，我們虛心檢討。(影片／蔡阿嘎Youtube)

話鋒一轉，黃瓊慧指出這無非是蔡阿嘎完美演繹道歉的「最高技巧」，就是當所有人都認為你在道歉時，真相卻是「在跟粉絲說謝謝、請繼續支持我們」，如今該影片2天內瀏覽人數已有46萬人，讓她怒斥根本是「假道歉、真刷流量」，相對也失去自己應有的格調。