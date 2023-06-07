北水局辦理「寶二溢洪道溢流堰加高工程」因流標5次，決定增加經費併入「石門水庫新竹聯通管工程」第2標。（羅浚濱攝）

5月豪大雨，寶二水庫這幾天呈滿水位，到6月底竹科用水無虞，評估旱象已解除，北水局為增加蓄水量的「寶二溢洪道溢流堰加高工程」因流標5次，決定增加經費併入「石門水庫新竹聯通管工程」第2標，若順利決標將優先施作。

北水局副局長郭耀程表示，全球氣候暖化將成常態，即使水庫滿水位也不能保證未來1年供水無虞，該局為此規畫寶二溢洪道溢流堰加高工程，因應未來的用水需求。

該工程不用開挖壩體，直接把溢洪道溢流堰加高1.35米，淹沒面積增加6％，將可增加寶二192萬噸的蓄水空間，工程經費3000萬元，原希望去年4月完工，但流標5次。

郭耀程說，流標主要原因是，溢洪道洩洪堰加高屬小型工程，且需要配合水庫蓄水和施工空間，營造大廠認沒利潤不願投標，小廠則沒能力做，經檢討後將工程經費提高到5000萬元，並且併入石門水庫新竹連通管第2標工程。

郭耀程指新竹聯通管工程全長25公里，68億工程經費分3個標案發包施作，第1標32億石門到關西段約6公里，從石門水庫「分層取水工」處要挖長3.4公里的隧道，屬工程難度最高的「要境標」，將在6月13日開標。

第2標和第3標沿關西鎮、橫山鄉到竹東鎮的台3線，埋設2000mm的輸水管線，經油羅溪和上坪溪各設置1座水管橋，沿上坪溪左岸到上坪攔河堰之前的跨河放水段，做引水路跌水工，連接寶二水庫的引水渠道。

郭耀程說，第3標目前正進行設計，第2標日前第1次開標因只有1家廠商投標而流標，經召開說明會後，6月15日將第2次招標，若順利決標，寶二溢洪道溢流堰加高工程將優先施作，期年底能完工，增加寶二蓄水量。

郭耀程指出，新竹聯通管是屬備援管線，能與桃竹備援管線做互補，在石門水庫蓄水充足時，將原水直接供給寶二水庫，讓竹科穩定供水，減少缺水風險。