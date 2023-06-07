勤業眾信今日發布《2023年千禧世代趨勢調查》報告訪問了涵蓋來自44個地區、超過2萬2000名Z世代和千禧世代，研究其與工作的關係轉變，及如何根據價值觀做出生活方式和職業決策。調查結果強調了千禧世代對財務、氣候變化和心理健康持續關注的問題。

勤業眾信歸納出「通膨導致的高成本增加生活壓力、致力達到工作／生活平衡、重視職場騷擾問題及環境永續變遷」四趨勢，為影響勞動市場的因子，提醒企業正視目前勞動力所面臨的挑戰，創造更健康和具挑戰性的工作環境，促進員工的發展和幸福感。

一、通膨導致的高成本增加生活壓力

由於通膨率居高不下，引發生活成本危機。高昂的生活成本成為這個世代的勞工最為關注的社會問題。半數的受訪者表示，薪水是其生活費的主要收入。潛在的經濟衰退可能導致雇主減少對氣候行動的支持，同時也擔心這將阻礙提出迫切需要的加薪要求、繼續爭取靈活性或尋找新工作的能力。其中，又以Z世代（44％）更期待自己的個人經濟狀況在未來一年有所改善，千禧世代為35％。

二、致力達到工作生活平衡

近五成的Z世代（49％）和超過六成的（62％）千禧世代，將工作視為展現其核心的價值，但與此同時，也追求工作與生活間的平衡。近一半的Z世代（46％）和四成的千禧世代（39％）表示，他們在工作中經常或大部分時間感到壓力或焦慮，擁有良好的工作／生活平衡是在選擇新雇主時最重要的考慮因素。

三、重視職場騷擾問題頻繁，期望雇主更積極解決問題

當性別平等、多元共榮和LGBT＋成為年輕世代關心的重點時，逾六成的Z世代（61％）和約五成的千禧世代（49％）受訪者表示，在過去12個月中曾在工作場所經歷過騷擾或微侵犯行為，包括：不適當的電子郵件、身體接觸和身體侵犯是最常見的騷擾類型；而排斥、不受歡迎的玩笑是最常見的微侵犯行為類型。

其中，曾過騷擾的人中，約八成曾回報其雇主，然而，有三分之一的Z世代和四分之一的千禧世代認為問題處理得不夠有效。此外，多數情況之下，女性、非二元性別和LGBT＋受訪者不太可能向雇主報告騷擾行為，也不太認為組織對此得以作出良好回應。

四、期望企業主在氣候變化等領域能有更大的行動和責任

氣候變遷仍是Z世代和千禧世代主要關切的重點，但大環境造成的財務狀況使他們難以將可持續性置於首位。對於氣候變遷的擔憂也影響了這個世代人們的決策，包括：家庭計畫、住房改善、飲食和服裝，以及職業和工作場所等的選擇。