桃園市大園區一名33歲陳姓男子，昨晚載著邵姓友人返回宿舍途中，因紅燈違規右轉遭巡邏員警攔下，警方盤查2人身分，發現不僅陳男因涉嫌侵占及毒品案遭通緝，連後座邵男也是詐欺通緝犯，員警隨即將2人逮捕依法解送歸案。

大園警分局表示，潮音派出所員警6日晚間9時許巡邏行經大觀路與潮音路一段路口時，發現一輛機車紅燈違規右轉，員警立即上前攔查，陳姓騎士卻表示沒帶證件，且記不得身分證字號，試圖規避查緝，但在員警不斷詢問下，陳男自知法網難逃才說出自己的年籍資料。

警方查詢陳男身分，發現他因為涉嫌侵占、毒品案件，分別遭到桃園、宜蘭地檢署通緝，員警將陳男逮捕後，接著盤查後座的邵姓男子，發現邵男竟也因為涉嫌詐欺案件遭到彰化地檢署通緝。

邵男得知後大吃一驚，表示日前才因詐欺通緝被警方帶到地檢署開庭，不解為何又會遭到通緝，而經警方查詢後，確認2件通緝為不同案件，邵男雖然無奈也只能配合查緝，警方隨後將2人帶返所偵辦，詢問後依法解送歸案。

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