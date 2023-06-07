林務局也展示縮小踏板直徑、改良套索圈束的改良式獵具，可避免黑熊或其他非目標物種觸發。（花蓮林管處提供／王志偉花蓮傳真）

這隻2歲大台灣黑熊上月在花蓮卓溪鄉一處茶園誤中套索，花蓮林管處等單位到場救援。（花蓮林管處提供／王志偉花蓮傳真）

一隻約2歲大的台灣黑熊，上個月初在花蓮卓溪鄉一處茶園誤中套索受困，疼痛難耐發出低吼，茶園主人黃仁和、黃佳龍父子聞聲查看發現，第一時間通報並協助救援，林務局長林樺慶頒發6000元獎勵金；受傷黑熊送往台東野灣野生動物保育協會照養，左前掌兩指截指，傷口癒合良好。

這是林務局推出台灣黑熊生態服務給付後，第二例由部落居民主動通報並積極協助救援，林務局昨到卓溪鄉聚會所辦理表揚，局長林華慶感謝黃姓父子「不傷害、快通報」，並協助救傷，發出6000元獎勵金，卓溪鄉公所秘書林萬金、布農族族群委員阿里曼．伊斯達西拔爾、縣議員等民意代表以及周邊社區部落居民約200人到場共襄盛舉。

黃家茶園位於卓溪鄉海拔365公尺處坡地，上月1日晚間9時許巡視時，聽到傳來動物低吼聲，父子倆靠近查看，發現一隻台灣黑熊左前掌被套住。兩人通報屏東科技大學教授黃美秀，再轉知花蓮林管處出動黑熊救援小組，與野灣野生動物保育協會、台灣黑熊保育協會、縣府農業處等單位到場救援。

花蓮林管處表示，獸醫師以吹箭麻醉後救出黑熊，檢查發現牠年約2歲已成年，重約58公斤，心跳、血壓正常，輕微脫手，不過左前肢外側的第4指及第5指因誤中套索嚴重壞死，動手術陸續截指，其餘健康狀態良好，目前在野灣照養，將擇期野放。花蓮林管處已將取下的套索送交保七第九大隊查辦是否有人蓄意獵捕黑熊。

林華慶表示，布農族部落族人都相當愛護黑熊，也非常有保育黑熊的觀念，「誤捕黑熊、通報無罪」，部落如積極協助通報、救傷，就不會究責，未來還要靠大家持續支持和保育台灣黑熊。

花蓮林區管理處長黃群策表示，花蓮是黑熊居住的地方，林務局長期投入研究計畫，希望能夠有效降低人熊衝突。這次事件顯示部落居民都有良好的黑熊保育觀念，在第一時間進行通報，把握黃金救援時機，在救傷過程中也提供林管處許多協助，是黑熊保育的重要典範。

林務局也展示縮小踏板直徑、改良套索圈束的改良式獵具，可避免黑熊或其他非目標物種觸發，讓民眾以舊式獵具一對一交換，共換發11套，農民或獵人可到林管處或工作站換發。

林管處呼籲，若發現黑熊請立即通報鄰近林區管理處（花蓮處電話03-8325141），林管處將在發現處周邊架設紅外線自動相機監測，並提供熊鈴和防熊噴霧給周邊居民保護安全。