2000年11月，夏普公司推出全球第一支具照相功能的手機-J-SH04，開啟了手機搭載相機趨勢，此款首次搭載相機的手機，延續數位相機採用玻璃鏡片，為1G(研磨玻璃鏡片)11萬畫素(CIF)、搭配CMOS感光元件，即使是後來的摩托羅拉30萬畫素(VGA)率先加入塑膠鏡片，但亦採1G(玻璃鏡片)+2P(塑膠鏡片)設計，以G+P為主的鏡頭規格直到2007年因手機百萬畫素以上鏡頭感測器及模組製程改變，將感測器製程由CSP改成COB，在鏡頭高度及成本考量，打破G+P規格改為全P設計，自此之後皆由全P鏡頭獨霸手機市場，直到採橫躺設計的潛望式Tele鏡頭因鏡筒較長，感測器放在最後面，又加入動態移動模式，致使塑膠鏡片易因溫飄產生熱脹冷縮，導致自動對焦時失焦，影響成像品質，開始採用1G+3P的設計，讓G(玻璃)+P的鏡頭重現手機領域，林恩平今天證實，主鏡頭也有客戶開始導入1G+6P、甚至1G+7P設計，智慧型手機鏡頭由塑膠(P)鏡片獨霸逐漸被打破。

林恩平表示，客戶導入1G+6P是希望做到極致化，呈現1G的效果，要求的規格比7P還高，如果做出來的效果很好，可能成為明年旗艦機種的規格，最快年底就會開始出貨。

過去大立光技術優勢在於塑膠鏡片，加入玻璃或非球面模造玻璃是否還具優勢？對此，林恩平表示，手機鏡頭G+P還是有多片的P，製程複雜，大立光在規格設計及成像品質仍具優勢，不會因加入玻璃鏡片而失去競爭優勢。

目前大立光玻璃及非球面模造玻璃部分外購、部分自已生產，大立光也計畫兩項產品都進行擴產，以因應未來G+P鏡頭需求。