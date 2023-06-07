台股去年1月5日觸及18619.61點新高，隨後受俄烏戰爭、通膨、中國大陸封控等利空因素頻傳而量縮價跌。康和證2022年合併淨收益20.56億元、年減達52.16％，歸屬母公司稅後虧損1.48億元、每股虧損0.25元，較前年新高大幅下滑轉虧，均創近4年低點。

康和證指出，去年集中市場及店頭市場總日均量3041.3億元、年減達36.2％，全年指數下跌4081.15點、收於14137.69點，跌幅達22.4％。加上國際股債市受諸多利空因素影響劇烈波動，導致自營部門去年顯著轉虧，拖累整體營運表現。

不過，隨著台股逐步回溫、國際股債市波動相對平穩，康和證2023年首季營運強彈，合併淨收益9.89億元，季增達71.94％、年增達近1.34倍，歸屬母公司稅後淨利4.19億元，季增達2.72倍、較去年同期大幅轉盈，每股盈餘0.71元，均創近5季高點。

康和證前4月自結合併淨收益10.18億元、年增達99.65％，稅後淨利3.14億元、每股盈餘0.53元，較去年同期虧損2.67億元、每股虧損0.45元顯著好轉。董事長鄭大宇預期，今年營運可望優於預期、較去年「好非常多」，整體展望樂觀。

康和證指出，台股交易今年較去年逐漸升溫，集中市場日均量從1月的1925億元上升至5月的2594億元，5月更有6天交易量突破3000億元，且今年前5月外資合計淨匯入207.75億美元，均顯示台股近期市況轉好，預期今年整體表現將優於去年。

展望今年，康和證持續發展多元業務，透過專注核心領域建構多元收入，以數位創新業務能力強化資訊系統，輔助經紀、承銷、自營等主要業務獲利提升，並強化財管業務，提升複委託交易與電子交易市占比。「分戶帳」業務計畫於7月推出，提供高附加價值金融服務。

康和證說明，「分戶帳」即是資金管理帳戶，原有或新開券商戶，客戶可指定手邊任1家銀行帳戶做為證券款交割戶，以「一站式」辦理各種證券投資款項支付，除增加投資人交易便利性外，也有助於券商掌握客戶金流，避免違約交割風險，且更可提供相關財管服務。

承銷業務方面，康和證去年在國內IPO主辦簽約表現優異，簽訂尖端、久舜、宣捷、益鈞環保、水星生醫及瑞格國際生技等主辦案，而國內IPO協辦愛比、達勝、友松、利百景、坦德科技、唯數娛樂等案皆已完成簽約。