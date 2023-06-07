民進黨性騷擾案連環爆，總統蔡英文6日晚間在臉書發文再度致歉，強調整體社會須再教育，南投女子在PTT貼文自曝28年前、就讀國小六年級遭狼師強吻，該狼師已升任校長，她7日在立委蔡培慧陪同下開記者會，籲被害人站出來共同譴責狼師。南投縣府教育處表示，已責令該校長請假靜待調查。

南投女子在PTT貼文指控，狼師開設課後家教班，課後開車載學生回家，是家長眼中好老師，未料有一天她搭狼師的車回家途中，剩下她坐前座，狼師對她毛手毛腳，甚至停車撲向她、吻她，她趁機揮手撥掉狼師眼鏡逃下車，闖進陌生人家中逃過一劫，事後父母要求換導師，沒想到狼師已升任校長，籲被害人站出來譴責狼師。

南投縣教育處指出，他們得知該校長疑似擔任教職期間對學生性騷擾案，即刻啓動校安通報，同時以電子信箱主動聯絡貼文作者，表達本處絕對嚴正依法處理。除責令該校長先請假靜待調查，並依《性別平等教育法》等相關規定，召開性別平等教育委員會審議，調查小組將秉持公正、公平、專業調查釐清案情，依法作為勿枉勿縱。

對此南投縣議員林儒暘認為，他看到PＯ文立即關心被害人，發現即使過了20多年，仍對被害人造成極大的心理創傷！被害人指控每年都有2、3名學生受害，難以想像狼師任職30年期間有多少學童受創？佩服、也感謝她的勇氣，站出來指控，避免更多人受害。

林儒暘說，性騷擾不分黨派，要求教育處應立即將該名校長停職調查，不能讓不適任的狼師繼續待在學校內。

性騷擾校長狼師南投縣性別平等教育法零容忍停職調查，不能讓不適任的繼續待在學校內。