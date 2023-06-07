d4vd 照片（環球音樂提供）

被告示牌評選為「21 位 21 歲以下優秀音樂人」，18 歲潮樂玩童 d4vd （發音：David）以一首在衣櫥用 iPhone 錄製的歌曲〈Romantic Homicide〉於 TikTok 爆紅，並在近日推出首張 EP《Petals to Thorns》，接觸創作短短不到兩年的時間，就已經在全球寫下超過十億串流天量，成為樂壇最炙手可熱的新星！然而這一切的契機，竟是因為他在 YouTube 分享遊戲實況影片，其背景播放流行音樂吃了版權砲，一氣之下乾脆自己開始創作。

d4vd 因為在家自學，所以宅在家的時間有大半都在玩線上遊戲如《要塞英雄》（Fortnite）、《決勝時刻》（Call Of Duty）等，同時也在 YouTube 上傳自己的遊戲實況影片，結果因為背景音樂使用流行歌曲，被 YouTube 偵測到版權後就不能開營利甚至被迫下架、限制帳號，讓他因而苦惱不已；d4vd 的媽媽聽聞後說：「如果這件事情這麼困擾你，那你何不開始自己做音樂？」超級行動派的他隔天馬上搜尋關鍵字「如何使用 iPhone 做音樂」，並開始將自己的音樂創作加入實況影片中，逐漸累積一票樂迷。

從 2021 年底才開始第一次著手音樂創作，d4vd 只用不到一年的時間，就以〈Romantic Homicide〉和〈Here With Me〉兩首作品在 TikTok 爆紅，更一舉衝進美國告示牌排行，展現神童級的超凡音樂才華，而這些竟都是從妹妹的衣櫥孕育出來的作品，「我當時一直在家裡尋找最適合錄音的地方，從客廳到廚房都不適合，後來找到了我妹的衣櫥，那是一個密閉空間所以有很好的回音，所以成了最完美的選擇。」現在即便被唱片公司簽下，有錄音室的資源可以使用，d4vd 的部分作品依然會在衣櫥裡用 iPhone 錄製，展現獨有的親密空間感。

d4vd 從小學五年級就開始寫詩，也因而養成了擅於將自己代入他人視角的能力，從朋友、電影人物、甚至在遊戲中認識的網友都是他取材的對象，d4vd 說：「在遊戲中遇到的人都比我年長，他們來自四面八方，過著和我截然不同的生活」，聽著網友們分享成人生活的難題，讓尚未有戀愛經驗的他也能深刻在歌曲中描繪渴望與愛人白頭偕老，抑或是分手後遍體麟傷等細膩情感，「我雖然沒辦法像諮商師一樣替他們解決問題，但是我可以將這些心事和問題吸收、內化再寫成歌曲，變成一首首能同理更多人的作品。」d4vd 首張 EP《Petals to Thorns》全台數位平台已經上線。