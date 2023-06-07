雅加達昨天空氣品質在全球各城市中排名倒數第三，PM2.5濃度更比世衛組織規定的安全值高出11倍，引發民怨，也讓雅加達空污問題再次浮上檯面。對此，當局表示將採取措施改善空氣品質。

根據瑞士空氣清淨科技公司IQAir數據顯示，雅加達昨天的空氣品質在全球各城市中排名倒數第三，只比卡達首都杜哈（Doha）和約翰尼斯堡（Johannesburg）好。這已是雅加達空氣品質近期內第二次在全球排名倒數第三，上一次是5月31日。

另外，雅加達的PM2.5濃度昨天達到每立方公尺57微克，遠高於世界衛生組織制定PM2.5每立方公尺不應超過10微克的安全標準。

許多民眾抱怨，政府並未針對空污提出警告，也有雅加達市民指出，看到「污染霧霾」籠罩著首都的天空。

有網友在推特上抱怨：「發生了這一切（空污）卻沒有對民眾發出任何警告。」也有網友諷刺稱，雅加達居民不得不透過各種即時空氣品質監測的手機應用程式監測周圍的空氣。

印尼媒體「Liputan 6」報導，兒科醫生謝拉（Shela Putri Sundawa）上週在其推特寫道：「本週有許多兒童咳嗽和感冒，可能是單純感染，也可能是因為雅加達的空氣真的很糟。」

雅加達空污問題除了引發民怨，過去幾天也成為印尼媒體關注焦點。

印尼兒科醫生薩特里歐（Satrio Bhuwono Prakoso）向「羅盤報」（Kompas）表示，空氣品質不佳時，孩子們容易患上呼吸道感染，包括感冒、咳嗽及發燒。另外，還可能會引發支氣管肺炎或肺部感染及氣喘。

針對空污問題，雅加達環保局長阿瑟（Asep Kuswanto）日前表示，政府將透過宣傳、罰款、提高停車費鼓勵民眾檢測汽機車廢氣排放。另外，雅加達也將提高電動公車數量，目標是使用100台電動公車。

「羅盤報」報導稱，雅加達將增加3個空氣品質的監測設備，希望將通過控制工業污染源，限制私人轎車上路，以及透過監測站的空氣污染數據提醒民眾提高環保意識以改善空氣品質。

雅加達的空氣污染問題過去幾年一直存在，去年10月，印尼法院曾就一項空氣污染訴訟案作出判決，當時有雅加達32名市民控告佐科威、時任雅加達省長阿尼斯（Anies Baswedan）等官員，疏於處理空污問題被裁定勝訴。

當時法院裁定印尼總統佐科威（Joko Widodo）及環境部長等數名高官，因失職而未能解決首都長期的空氣污染問題，並要求要處理空污問題。