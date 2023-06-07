國民黨總統參選人侯友宜今日中午與中常委進行便當餐敘，侯致詞時指出，要歲月靜好，就要負重前行，雖然自己要比其他2位競爭對手起步晚，但他會快速擴大競選團隊編制，把全台灣的人才聚集到一起，並向大家道歉，直言自己做的不足跟不夠的，就直接講沒關係。

中常委聯誼會會長蔣根煌表示，這次的選舉對國民黨、對中華民國至關重要，可以藉由這次餐敘和侯友宜深談，看是否可以提供一些意見讓侯友宜可以順利當選。最重要的是大家一定要團結，讓國民黨重返執政。

侯友宜表示，謝謝中常委舉辦便當會餐敘，他心存感恩，並給中常委深深一鞠躬，謝謝中常委對他的支持和照顧，在新北市地方所看到的問題，沒辦法解決就必須拜託中央，他常常拜託立法院黨團、黨中央各級黨部和中常委，來反應很多民眾的心聲，這幾年來他看到很多的問題，但都沒辦法解決，包含疫情、核能安全等。

侯友宜指出，他一輩子為台澎金馬，一樣的信念永不改變，他不畏懼挑戰，更會負重前行，人家說他歲月靜好，那要歲月靜好，就要負重前行，人民才會過一個平安的好日子，國家不安全、治安不好、經濟不好，這時身為一個要保護中華民國的人，難道不用站出來？

侯坦言，感謝中常委給他這個機會，黨徵召了他，大家都問他「我願意嗎？」他只有說為了中華民國義無反顧，這是一生的信念永不改變，只要他承擔，面對外界的責難、一些聲音，現在新北市民非常肯定我，也謝謝新北市民的支持，這也是他昨天能領到遠見雜誌4連霸的5星市長。

侯友宜說，他從基層公務員爬上來，可以代表國民黨參選總統，這是他個人的榮譽與挑戰，就像過去歷經過許多的槍戰，只要能撐過來就贏了，自己可以面對生死不顧，只要能讓中華民國永續繁榮、台灣安全，他願意犧牲奉獻。

侯強調，大家擔心因為自己是新北市市長，也比較短時間才開選辦，雖然比民進黨、民眾黨總統參選人賴清德、柯文哲起步晚很多，但侯強調，會把全台灣的人才都聚在一起，「不管是我跟主席跟中常委，我們一定同步向前走，沒有二心只有一心，就是讓我們一起努力，做不好的民進黨下架」

侯友宜直言，民進黨百廢待舉，置地方於不顧，沒有清廉政府何來信任？民進黨不願意做的，他來做。兩岸的和平他一定會給大家帶來，讓兩岸衝突降低，他一定會對話交流，讓兩岸的問題迎刃而解。國家、正義、榮譽，這是他帶團隊不變的原則。