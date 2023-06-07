第二季一向是國內雨季，也是混凝土市場的出貨淡季；不過，國產建材指出，在科技廠辦建案的大量需求下，營運表現優於預期。
在全台擁有28個混凝土廠的國產建材指出，手中預拌混凝土訂單數量約在800萬立方米，可讓營運保持成長到明年 上半年；至於明年下半年的訂單量，則要看今年下半年市況而定。
國產建材指出，今年集團預拌混凝土將以「擇優出貨」為主，以利潤較高的客戶及標的為主，不追求量的大幅增加，希望以獲利最大化為目標。
淡季不淡，國產建材（2504）公布5月合併營收18.32億元，較去年同期成長13.5％；其中，台灣混凝土本業的5月銷售額達15.37億元，較去年同期成長22.57％，同時也創下本業國內營收前六高紀錄。
第二季一向是國內雨季，也是混凝土市場的出貨淡季；不過，國產建材指出，在科技廠辦建案的大量需求下，營運表現優於預期。
在全台擁有28個混凝土廠的國產建材指出，手中預拌混凝土訂單數量約在800萬立方米，可讓營運保持成長到明年 上半年；至於明年下半年的訂單量，則要看今年下半年市況而定。
國產建材指出，今年集團預拌混凝土將以「擇優出貨」為主，以利潤較高的客戶及標的為主，不追求量的大幅增加，希望以獲利最大化為目標。
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