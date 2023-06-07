第二季一向是國內雨季，也是混凝土市場的出貨淡季；不過，國產建材指出，在科技廠辦建案的大量需求下，營運表現優於預期。

在全台擁有28個混凝土廠的國產建材指出，手中預拌混凝土訂單數量約在800萬立方米，可讓營運保持成長到明年 上半年；至於明年下半年的訂單量，則要看今年下半年市況而定。

國產建材指出，今年集團預拌混凝土將以「擇優出貨」為主，以利潤較高的客戶及標的為主，不追求量的大幅增加，希望以獲利最大化為目標。