大陸遊戲網紅「凌一趙信」，去年11月確診罹患結腸癌晚期，但他直到今年初才向粉絲坦承，之後他的社群短影音內容從遊戲變成了抗癌歷程，怎料歷經半年治療，終究不敵病魔，家屬也悲痛證實「凌一趙信」於6月5日病逝，得年27歲。

「凌一趙信」今年2023年1月4日才在社群上公布自己患病的消息，而當時已經做完第一次化療的他感概寫下：「人生無常呀！結腸癌晚期，自己種的因自己吃這個果怨不得誰，只願走得安詳……，明天開始第二次化療了，有點頂不住呀」讓粉絲看了相當心疼，紛紛留言替他加油打氣。

然而，從他之後的抗癌歷程影片中．可見他態度相當積極樂觀，也曾直言「管它什麼期，只要能吃、能睡、能拉，不太痛就滿足了」不過病情加重使他身體狀態一天不如一天，3月17日他還透露，自己化療結果不理想，「開始進入倒計時了」。

「凌一趙信」將抗癌經歷分享到社群。（圖／擷取自「凌一趙信」抖音）

不過，直到去世的兩週前，他在影片中表示，家人盼著他落葉歸根，但自己依舊不想放棄，但最終凌平的家人在6月5日上午11時24分，透過社群悲痛表示「凌平走了」，而文中的配圖正是凌平在遊戲中的角色「趙信」，消息曝光後，網友紛紛留言哀悼「一路走好，願天堂沒有病痛」。