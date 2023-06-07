辣模莉莉蘿絲戴普（Lily-Rose Depp）是好萊塢男星強尼戴普（Johnny Depp）和法國名模凡妮莎帕拉迪絲（Vanessa Paradis）的女兒，她繼承了父母的優良基因，出道後就獲得大量關注，近日她出演大尺度影集《偶像漩渦THE IDOL》引起不少熱議，而老爸強尼戴普的反應也隨之曝光。

由強尼戴普女兒莉莉戴普（Lily-Rose Depp）主演的美劇《The Idol》，也找來知名南韓女團BLACKPINK成員Jennie演出，卡司相當華麗引起全球粉絲關注，但播出後遭到許多反對聲浪表示：「剝削女性」、「沒有美感可言」等批評。

而強尼戴普得知後，據知情人士透露，作為老爸的他認為女兒一定是「做了正確的事情」才能獲得如此關注，據外媒《每日郵報》報導，「強尼喜歡莉莉開創自己的事業，並挑戰自己去扮演她感興趣並考驗她的角色。」強尼戴普也相當欣賞女兒成為「自己的演員」，而非將自己的事業寄託在自家老爸成功之上，並為女兒感到驕傲。

事實上，《偶像漩渦》描述莉莉蘿絲飾演的歌手因壓力過大崩潰而中斷巡演後，她下定決心要成為美國的性感流行歌手指標，與威肯飾演的夜店老闆兼邪教領袖建立起非比尋常的關係，劇中有不少裸體等露畫面，據現場觀眾透露，還有莉莉蘿絲被「顏射」的橋段，尺度令人震驚。