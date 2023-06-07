福隆國際沙雕季即將於9日起展開，今年主題是「迪士尼百年慶典」。（福容大飯店提供／張志康新北報導）

福隆國際沙雕季即將於9日起展開，今年主題是「迪士尼百年慶典」。（福容大飯店提供／張志康新北報導）

福隆國際沙雕藝術季9日在福隆沙灘正式開展，主辦單位表示，為期136天的展期中，主辦單位在福隆海水浴場邀請15位國內外沙雕師，合力打造出71座主題沙雕，合計呈現超過100位經典角色。6月10日、11日還推出開幕慶活動，12歲以下孩童只要搭配喜愛的迪士尼角色元素，就可免費入場。

今年的福隆國際沙雕藝術季將從6月9日展開，展期到10月22日止，主辦單位強調，今年以「迪士尼百年慶典」為主題，融入備受全球粉絲喜愛的迪士尼各品牌角色設計，除了回味經典場景外，更以人物角色設計打造成一座座黃金沙雕。

主辦單位表示，今年的沙雕藝術季推出71座的沙雕作品，其中66座的迪士尼主題沙雕，共分六大主題：迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰、國家地理、阿凡達等。

今年的主雕是高達8公尺的「白雪公主沙雕」，向1937年上映的第一部迪士尼經典動畫長片致敬，動員十位沙雕高手一起打造，花了20多天的時間，將《白雪公主》的經典場景一一刻畫出來。

其中還有4座互動式沙雕，包括走入《怪獸大學》主題沙雕，加入萬事OK社一起參加驚嚇比賽，或是走入《靈魂急轉彎》沙雕場景內，踏上鋼琴的琴鍵探索生命的美好！

福容大飯店福隆總經理戴瑞宏表示，「福隆國際沙雕藝術季已經是16年的品牌，每年都在不斷創新與挑戰，這次活動以迪士尼百年慶典為主題，結合福隆生活節、星空電影院還有一系列的夏季活動，從六月到十月，希望讓整個夏天的福隆沙灘熱鬧滾滾。」

主辦單位配合開幕推出好康活動，6／10-6／11兩天，12歲以下孩童只要有迪士尼角色元素，就可享免費入場；活動期間與喜愛的沙雕作品合照，上傳福容大飯店福隆粉絲專頁，就有機會抽中價值12800元的飯店住宿券，還有迪士尼款紀念T-shirt。