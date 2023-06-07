交通部觀光局舉辦「2023觀光亮點獎」，「Wah！幾散竹東」原住民族產業展銷中心入圍，假日不定時有藝術表演活動。（羅浚濱攝）

交通部觀光局舉辦「2023觀光亮點獎」，新竹縣有內灣螢火蟲和「Wah！幾散竹東」原住民族產業展銷中心入圍，橫山鄉長張志弘和竹東鎮長郭遠彰希望民眾6月底前踴躍上網投票，爭取進入台灣18個觀光亮點。

張志弘表示，內灣東窩星海螢區在內灣國小後方的馬武督道路，路平好走，每年4、5月桐花盛開時的螢火蟲季，都成為親子賞螢的最佳地點，也創造內灣老街的商機，獲觀光局評為全台最佳賞螢區之一，入圍觀光亮點獎「生態類活動暨體驗組」進行網路票選。

觀光局推薦民眾內灣2日遊輕旅行，搭乘高鐵到新竹站，再轉乘台鐵內灣支線，沿途順遊竹東、合興等特色小站，抵達內灣站後逛逛老街，步行到東窩星海螢區只需10分鐘，就會遇見繁星點點的美景，夜宿鄰近民宿，隔日再走訪內灣大橋和南坪古道做生態之旅。

縣府投入5200萬元將竹東火車站旁廢棄的動漫園區，2021年11月改造為「Wah！幾散竹東」原住民族產業展銷中心，假日不定時有藝術表演及手作課程體驗，展現多元豐富的文化樣貌，入圍觀光亮點獎「文化類x活動暨體驗組」，郭遠彰歡迎大家來玩，踴躍投票支持優質景點。

觀光局認為，「Wah！幾散竹東」是新竹首座原民展銷園區，從扶植、培育原民業者出發，鼓勵族人發揮創新，保留大自然及土地共存共榮的傳統，提供原鄉深度旅遊遊程、諮詢及轉介服務，將成為台灣重要原民文化樞紐，遊客可在園區參與樂舞藝術，體驗無限創意，盡情暢遊。

觀光局推薦景點設施為獵人體驗區、幾散打卡牆、餐酒館樂舞表演、入口意象合影及免費族服體驗和童玩，DIY原住民各種特色小飾品，選購部落工藝品和原民文創商品等，品嘗原味十足的各式小吃。