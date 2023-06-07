台東技職名校「公東高工」實施手機集中管理規定，學生在上課繳交手機、下課歸還，否則將以曠課論，引發家長質疑。（蕭嘉蕙攝）

台東技職名校「公東高工」先前才因財務惡化，被教育部列為專案輔導學校，今又被家長上網投訴，「學校規定不管學生是否在教室，沒有交手機就是曠課」，對此，校方回應，此規定經家長會同意實施，重在「嚇阻」作用，目前尚未有學生受罰。

1名張姓家長今早在臉書社團「台東大小事」發文指出，「現在在學校(高工)上課沒有交手機竟然會被記曠課(學生在教室裡)，打電話詢問老師，老師的回答讓我訝異，沒錯啊！手機比學生重要，不管學生是否在教室，反正沒有交手機就是曠課，真的蠻佩服高工的。」，

學生家長不解為何在教室內沒交手機竟等同於曠課，有網友幽默回應「可以帶無線電去上課」、「請問交手機人不在學校可以嗎？讓手機幫我上課」，另外也有網友說「遵守規定很難嗎？那遵守規定都是傻子」。對此，校方表示，學校是經家長會表決通過，在這學期實施手機管理制度，上課時間會向學生收取手機，並在下課後歸還，違者以曠課論。雖然規定看似死硬，但實際上老師會先柔性勸導，施行至今也尚未有學生因此被記曠課。

校方進一步解釋，時下手機遊戲盛行加上多為團體戰類型，若1名學生上課玩手機，恐連帶造成其他學生加入遊戲戰局，將嚴重影響課堂教學，至於「不交手機記曠課」的嚴格規定，其實重在「嚇阻」作用，後續將加強與家長宣導，針對不同意登記曠課處分的家長，將研議改為登記警告等行政處分。